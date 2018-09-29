103 bin aday daha üniversiteli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM
), 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Daha önceden açıklanan, açıköğretim programlarıyla birlikte 180 bin 360 olan boş kontenjan
a ek olarak kayıt yaptırmayan adaylarla birlikte bu sayı 280 bin 109'a ulaşmıştı. Aralarında tıp, mühendislik, mimarlık gibi gözde bölümlerin de olduğu boş kontenjanlara ek yerleştirme döneminde 103 bin 6 aday daha yerleşti. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de yapılacak.