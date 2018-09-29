3 yılda 15 bin terörist

Güneydoğu Anadolu'da 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 227 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede kırsaldaki teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın operasyonları güvenlik korucularının da desteğiyle sürüyor. Güvenlik güçleri, havadan gözetleme, keşif ve hedefi vurma imkanlarını artıran insansız hava araçlarıyla (İHA) teröristlere adeta nefes aldırmıyor. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda, 7'si İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan 227 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hain saldırının faili bulunuyor. BÜYÜK DARBE VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarıyla terör örgütüne nefes aldırmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı gibi sınır ötesi operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK
ve güvenlik güçleri son 3 yılda yaklaşık 15 bin teröristi etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığı, martta 2016'dan bu yana 14 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Son dönemdeki operasyonlarla bu sayı 15 bine ulaştı. Son bir haftada yurt içinde 20, yurt dışında 17 olmak üzere toplam 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.