Başkan Erdoğan Köln'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Köln şehrinde cami açılışında konuşuyor

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Almanya'nın bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. an: "İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.

"YENİ DÖNEM ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK"

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya genelinde yaşayan 3 buçuk milyona aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem çok daha aydınlık çok daha huzurlu günlere vesile olacaktır.

BURADAN FEYZ ALAN TERÖRE KARIŞMAZ

Bugün burada tarihi bir ana şahit ediyoruz. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü kişiler protesto düzenlemiş caminin açılışına karşı çıkmışlardı.

Camimiz aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslümanın da gurur abidesidir. İşte burada ve buradan feyzini nasibini alan teröre karışmaz.

Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.

"Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor."

Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur.

Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor.

Başkan Erdoğan: "Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve Cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor."