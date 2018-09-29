Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP’ye Bolu kampında işçi protestosu

’ye kampında işçi protestosu

’nde işten çıkarılan işçi Mahir Kılıç, ’nin Abant kampında pankart açıp partilileri protesto etti

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
CHP’ye Bolu kampında işçi protestosu
Genel Merkezi önünde uzun bir süredir oturma eylemi yapan tarafından işten çıkarılan Mahir Kılıç isimli işçi, CHP'nin Abant'taki milletvekili kampında da eylem yaptı. Kılıç toplantı salonu önünde pankart açarak CHP'yi protesto etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan Kılıç, toplantı salonu önünde yemek arası sırasında üzerinde "işim ekmeğim onurum için süresiz açlık grevindeyim" yazılı pankart açtı. Milletvekillerinin ilgi göstermediği görülürken Kılıç, "Çocuklarımın geleceğini istiyorum. Alana kadar da mücadelemi sürdüreceğim. 'nun işçi kıyımına sessiz kalan tüm CHP'liler bu suçun ortağıdır" dedi. Eylemci görevlilerce otel dışına çıkarıldı. Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açan 258 işçiden biri olduğunu belirterek, "Tek suçumuz kadro davası açmak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’ye Bolu kampında işçi protestosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN