CHP’ye Bolu kampında işçi protestosu

CHP
Genel Merkezi önünde uzun bir süredir oturma eylemi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından işten çıkarılan Mahir Kılıç isimli işçi, CHP'nin Abant'taki milletvekili kampında da eylem yaptı. Kılıç toplantı salonu önünde pankart açarak CHP'yi protesto etti. İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkartılan Kılıç, toplantı salonu önünde yemek arası sırasında üzerinde "işim ekmeğim onurum için süresiz açlık grevindeyim" yazılı pankart açtı. Milletvekillerinin ilgi göstermediği görülürken Kılıç, "Çocuklarımın geleceğini istiyorum. Alana kadar da mücadelemi sürdüreceğim. Aziz Kocaoğlu
'nun işçi kıyımına sessiz kalan tüm CHP'liler bu suçun ortağıdır" dedi. Eylemci görevlilerce otel dışına çıkarıldı. Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açan 258 işçiden biri olduğunu belirterek, "Tek suçumuz kadro davası açmak" dedi.