FETÖ’cü yüzbaşı engelini sahte raporla gizlemiş

Bir kulağında yüzde 80 diğerinde ise yüzde 75 işitme kaybı olan FETÖ
şüphelisi tabip yüzbaşının, örgüt aracılığıyla sahte rapor alıp askeri sınavlara girdiği ortaya çıktı. Edirne
'de FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklanan yüzbaşı Ö.D, askeri sınavlarda sağlık muayenesinden geçerken kulaklarına bakılmadığını öne sürdü. Ö.D'nin örgütün yardımıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) sınavlarını kazandığı belirlendi. Şüphelinin GATA'ya girişte istenen "askeri öğrenci olur" sağlık raporu şartını, işitme kaybına rağmen örgütün yardımıyla "sahte rapor alarak" tamamladığı tespit edildi.