FETÖ’nün gizli tanığı sır oldu

FETÖ
'nün Ergenekon kumpas davasında "Efe" kod adıyla gizli tanıklık yapan eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'un hakkındaki yakalama kararına rağmen halen firarda olduğu ortaya çıktı. Bozkurt "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tahdit" suçlarından 26 Şubat 2016'da Ankara'da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında dava açılan ve 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu olarak yargılanan Bozkurt, Etkin Pişmanlık Yasası kapsamında, FETÖ aleyhinde itiraflarda bulununca 7 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine üst mahkeme, Bozkurt'un tahliye kararını bozarak 3 Eylül'de "tutuklamaya dönük yakalama" kararı çıkardı.