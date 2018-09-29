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Kimse Yok Mu paraları ’ya gitti

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Kimse Yok Mu paraları Bank Asya’ya gitti
'ye yönelik İstanbul'da merkezli operasyonun detayları ortaya çıktı. Kimse Yok Mu Derneği'nin paralarının bir bölümünün 'yı kurtarmak için banka hesaplarına, bir bölümünün ise Nepal İmamı'nın hesabına yatırıldığı belirlendi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 17 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yaptığı incelemelere göre, FETÖ'nün Kimse Yok Mu Derneği'nin paralarının bir bölümü, örgütün kapatılan bankası Bank Asya'ya yatırıldı. Dernek yöneticisi B.İ.'nin hesap kayıtları incelemeye alındı. Olası bir TMSF müdahalesini engellemek için FETÖ lideri 'in çağrısıyla örgüt üyelerinin harekete geçtiği, B.İ.'nin ilk olarak 9 kişi adına açılan hesaba 445 bin dolar havale yaptığı, daha sonra 35 farklı isim adına açılan hesaplara bir milyon 666 bin 996 dolar para yatırdığı tespit edildi.

DEKONTLAR KASADAN ÇIKTI
İsimlerine hesap açtıran 44 kişiden 27'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Derneğin firari şüphelisi R.S.'nin, Bank Asya Şirinevler Şubesi'nde bulunan kiralık kasasından da çok sayıda banka dekontu çıktı. Dekontlarda yapılan incelemelerde bazı para transferi işlemlerinin FETÖ'nün Nepal İmamı H.Ç.'ye yapıldığı ve paraların Nepal'e gönderildiği tespit edildi.
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Kimse Yok Mu paraları Bank Asya’ya gitti
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