Meclis iç tüzüğüne yeni sistem düzenlemesi

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, yeni yasama yılı başlamadan önce Meclis iç tüzüğünün değişmesi için düğmeye bastı. Yıldırım, önceki gün TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. 5 parti mini iç tüzük değişikliği konusunda mutabakata vardı. Yıldırım, taslak metni partilere gönderdi. Taslağa göre, parlamenter sistemde yer alan Başbakan, hükümet, gensoru, güven oylaması, bakanların sözlü sorulara cevap vermesi gibi ifadeler metinden çıkarılıyor. Yine 550 olan milletvekili sayısı 600 olarak yeniden düzenleniyor. Taslaktaki dikkat çeken diğer düzenlemeler şöyle:
Seçimlerin yenilenmesine TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun oyu ile karar verilecek.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içecek.
OHAL ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Meclis'te görüşülecek.
Milletler arası anlaşmalar Cumhurbaşkanınca kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulacak.
Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara sadece yazılı soru sorulabilecek.