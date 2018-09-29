Nezarette rüşvet pazarlığı ağır cezalık oldu

Bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Fatih'te bulunan emniyette nezarethaneye konulan galeri sahibi Önder K., kendisini rahat ettirmesi için bir polis memuruna rüşvet verdi. Rüşveti alan polis memurunu, sinir krizi geçirdiği esnada ele veren Önder K. ve polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere yardım eden 3 kişinin de aralarından bulunduğu toplam 5 kişiye yönelik Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

AYRICALIK İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması kapsamında galeri sahibi Önder K. gözaltına alındı. Önder K., gözaltına alınması ardından nezarethaneye konuldu. Önder K.'nın tedavisi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan Ali A. şüpheliyi Bayrampaşa'da bulunan bir devlet hastanesine götürmesi için görevlendirildi. Tedavisi ardından üç gündür yemek yemediğini ve sigara içmek istediğini ileri süren Önder K., kendisini rahat ettirmesi için Ali A'dan yardım talep etti.

RÜŞVET PAZARLIĞI

Bunun üzerine şüpheli ile polis memuru arasında rüşvet pazarlığı başladı. Polis memuru Ali A., gözaltındaki Önder K.'nın galerisinden önce lüks bir marka araç talep etti. Önder K. ise polis memuru Ali A.'ya 50 bin TL rüşvet teklif etti. Ali A. da bu teklifi kabul etti. Polis memuru parayı havale olarak değil, nakit elden teslim alacağını belirtti. Parayı alacağını belirttiği arkadaşı taksici Yılmaz S.'nin telefon numarasını verdi.

Rüşveti vermesi için avukatını görevlendiren Önder K'nın arkadaşları ile irtibata geçen avukat, Cemal T. ve ardından da İbrahim K.'ya ulaştı. Önder K.'nın nezarethanede ayrıcalıklı olması için hazırlanan rüşvet arkadaşları tarafından polis memurunun arkadaşı taksici Yılmaz S.'ye elden teslim edildi. Polis memuru Ali A., Önder K.'ya paranın sadece 15 bin TL'sinin verildiği belirtti. Bunun üzerine Önder K. paranın geri kalanını da vereceğini söyledi. Bir başka gün hastaneye götürüldüğü sırada ekip aracında yaşanan bir gerginlik sonrası nezarethaneye götürülen Önder K., sinir krizi geçirdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, İTİRAZ ETTİ

Kriz esnasında bağırarak 'Sizin fiyatınız 10 bin TL' dedi. Sakinleşmesi amacıyla dışarı çıkarılan Önder K., kendisini sakinleştirmek isteyen polis memurlarına rüşvet olayını anlattı. Ardından harekete geçen polisler durumu savcılığa bildirdi. Paranın geri kalanının verileceği anda teknik takip yapılması kararlaştırıldı. Görevli polis memurları Önder K.'nın arkadaşı Cemal T.'ye ulaştı. Rüşveti taksiciye veren Cemal T. ile irtibata geçen ekipler, seri numaraları alınmış paraları Ali A.'ya teslim etmesi için Yılmaz S.'yi çağırdı. Yılmaz S. parayı alması ardından şüpheliye suçüstü yapıldı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında rüşvet alan polis memuru Ali A. ve rüşvet veren Önder K. tutuklandı. Rüşvet vermeye aracılık eden şüpheliler İbrahim K., Cemal T. ve Yılmaz S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerden Ali A. hakkında 'Rüşvet Almak', Önder K. hakkında 'Rüşvet Vermek', diğer şüpheliler hakkında ise 'Rüşvete aracılık etmek' suçları kapsamında ceza istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.