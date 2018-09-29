Rögarlara mühür çatılara nişancı

Başkan Erdoğan'ın Almanya
ziyareti için kaldığı otelin ve görüşmelerini yaptığı mekanların çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkan Erdoğan'ın makam aracı
na 2016'daki Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinden bu yana görülmemiş kapsamda bir polis escortu eşlik ederken pek çok sokak ve cadde ulaşıma kapatıldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Çok sayıda polis motoru ve koruma araçlarının eşliğinde askeri tören için Bellevue Sarayı'na giden Erdoğan'ın makam aracını havadan bir polis helikopteri takip etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Saray'a Başkan Erdoğan'dan 45 dakika önce gelerek töreni bekledi. Başbakanlık binasının yakınındaki Spree Nehri'ndeki köprülere yerleştirilen polislerle çevre gözetlenirken olağanüstü güvenlik önlemlerinden en dikkat çekeni Köln'de alındı. Başkan Erdoğan'ın bugün Köln'e geçerek açılışını yapacağı Köln Merkez Camisi önündeki rögar kapakları önce sıkışıklıklarının giderilmesi için kaynak cihazlarıyla açılarak kontrol edildi, daha sonra tek tek mühürlendi.
IRKÇI POLİS KUMPASINA GEÇİT YOK
Başkan Erdoğan'ı korumakla görevlendirilen iki Alman özel komando polisinin görev kod isimlerini ırkçı
NSU örgütü elebaşlarından Uwe Böhndart olarak seçtikleri ortaya çıkınca iki polis son anda görevden çekilerek haklarında soruşturma açıldı.
ALMAN MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ
Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti, Alman medyası tarafından yakından takip edildi. Bir gazeteci ordusu ziyaretin her anını görüntülemek için gün boyu yoğun çaba harcadı.