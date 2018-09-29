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'dan acı haber geldi...

Son dakika: : " kuzeyinde devam eden operasyonlar kapsamında 29 Eylül 2018 tarihinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 17:11

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TSK'dan acı haber geldi...
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