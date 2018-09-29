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Tutuklanan 'lı teröristin ve 'de keşif yaptığı belirlendi

'de yakalanıp, dün tutuklanan terör örgütü üyesi '' kod adlı Ahmet El Adnani'nin (40) üzerinden, kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı,  ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı belirlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 10:30
Tutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendi

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'lı terörist '' kod adlı Ahmet El Adnani, 3 gün önce polisin operasyonla kent girişinde bir araçta yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün sorgulanan DEAŞ'lı teröristin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, üzerinde ise kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı, 'da 3 aydır bir bekar evinde kaldığı belirlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket eden ve olası eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları üzerinden 'ye getirme arayışında olduğu belirlenen Adnani'nin cep telefonundan örgüte ait fotoğraflar, flamalar ve örgütsel dokümanlar bulundu. Asıl mesleği makine tamircisi olan Adnani'nin sorgusunda, "Türkiye'ye gezmeye geldim'' demesine karşın neden sınır kapısından girmediği, kardeşi adına düzenlenmiş pasaportu neden kullandığı şeklindeki soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi. Adnani'nin Konya ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı ifade edildi.

Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de son 1 yılda yakalanan 5'inci DEAŞ'lı terörist olduğu bildirildi.

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Tutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendi
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