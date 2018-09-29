Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Van merkezli / operasyonu

Van merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 10:51

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin 'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir zanlı aranıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Hakkari, Bitlis, Kırıkkale, Düzce, Konya, İstanbul, İzmir, , Edirne, Osmaniye, Elazığ, Ankara, Burdur ve 'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

Terörist Yusuf Nazik'in ifadesinin ardından tam 8 kişi daha tespit edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN