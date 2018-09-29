Yazıcı’dan Brunson açıklaması: Mahkeme spor olsun diye tutuklamadı

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, bir grup gazeteciyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Brunson
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Ben bu Amerikalıları anlamakta zorlanıyorum. Birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı 'Masum bir insan tutuluyor, bırakılsın' diyor. Bu ölçüsüz bir söylemdir" dedi. Yargı sürecinin devam ettiğine vurgu yapan Yazıcı şunları söyledi: "Yani Türk mahkemesi iş olsun diye, spor olsun diye bu papazı tutuklamış değil. Bunun hakkında iddianame var. Ben iddianameyi okudum. PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisakı var, irtibatı var. Yani hiç kanıt olmadan, bilgi olmadan özgürlüğünden alıkonulmuş bir kişi değil. Mahkeme bunları değerlendirecek. 12'sinde duruşması var ne karar vereceğini göreceğiz. Ama 'bırakın' demek bu süreci daha da ağırlaştırıyor. Bir hâkim emir alarak, talimat alarak hüküm inşa etmez, edemez. Sonuçta bir yanlış varsa yanlış devam etmez düzeltilir. Süreçleri izlemek gerekir."