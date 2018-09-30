Ankesör soruşturmasında 25 tutuklama

FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 23 farklı ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda 64 asker şahıs ile 8 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde imam yakalanmıştı.

64 askerden 18'i etkin pişmanlıktan yararlandıklarından, 3'ü ise değişen delil durumundan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 21 asker ile 8 sivil sözde imam bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri ardın bu kişiler tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu şahıslardan 17 asker şahıs ile 8 sözde sivil imam tutuklandı.

5 asker şahıs mevcut delil durumu nedeniyle Hakimlikten serbest bırakıldı.

Soruşturmada 21 asker şahıs ile 2 sözde sivil imam firari durumda. 1 asker şahsın ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.