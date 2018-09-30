CHP'de disiplin fırtınası: İhraçlar yolda

CHP yönetimi tarafından, olağanüstü kurultay toplama girişiminin önünün "yeter sayıda imza yok" gerekçesiyle kesilmesinden sonra muhalif bazı üyeler hakkında disiplin süreci başlatılması için düğmeye basıldı. Gerekçe, parti yönetimine karşı eylemlerde bulunmak, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yöneltmek, olağanüstü kurultayın toplanması için mükerrer imza vermek...

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA

CHP Samsun İl Başkanlığı, olağanüstü kurultay sürecinin hemen ardından muhalefet ile birlikte hareket eden Samsun eski İl Başkanı Tufan Akcagöz ve il yöneticilerinden Nuri Cömert, Mustafa Güngör kesin ihraç, Nimet Baş, Hatice Özer, Alican Akdağ ve Selçuk Alkan'ı cezalandırılmaları istemiyle Disiplin Kurulu'na verdi. Ankara İl Örgütü, CHP Genel Merkezi önüne getirdiği koltukta oturma eylemi yapan Keçiören İlçe Örgütüne üye Abbas Canyurt kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. A ntalya İl Başkanlığı iAntalyalya'da parti üyesi Abdullah Akbaba'yı olağanüstü kurultayın toplanması için mükerrer imza kullandığı gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Samsun, Ankara, Antalya'dan sonra Bursa il örgütü de benzer gerekçelerle biri kurultay delegesi iki partili hakkında disiplin işlemi başlattı.

'PARTİ TABANIYLA İNATLAŞMAK...'

Aydınlık'ın haberine göre; CHP Bursa İl Başkanlığı, Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun'un "Batsın ıslak imzanız" başlıkla yazısını paylaşan parti üyesi Ali Uluşahin'i, ardından Kurultay Delegesi Sinan Çiftçi'yi 6 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama nedeniyle kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna verdi.

Disipline sevk edilmesine yol açan açıklamasında Çiftçi, "Bu nasıl bir koltuk sevdasıdır gerçekten anlamak mümkün değil. Asla pes etmeyeceğiz. Önce CHP'de demokrasi, sonra Türkiye'de demokrasi. Parti tabanı ile inatlaşan bu yönetim anlayışı kaybedecektir. Kurultay mutlaka toplanacaktır" ifadesini kullanmıştı. Antalya İl Örgütü, üyesi Yücel Tuzcuoğlu'nu sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na "Çekil git" dediği için disipline verdi.