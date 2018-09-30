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yeni yasama yılına yarın başlıyor

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor
yeni yasama yılına yarın başlıyor. Başkan 'ın konuşması ile başlayacak 27'nci Dönem İkinci Yasama yılının öncelikli gündem maddeleri İçtüzük, af ve ekonomi olacak. TBMM'nin yeni yasama yılına ilişkin yarın 'te bir dizi etkinlik düzenlenecek. Ancak TBMM Başkanı , yeni yasama yılının başlaması nedeniyle verilen geleneksel 1 Ekim Resepsiyonu'nu tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etti. TBMM Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçilmesinden sonraki ilk milletvekillerine hitap konuşmasını yapacak.
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Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor
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