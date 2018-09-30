Meclis yeni yasama yılına yarın başlıyor

TBMM
yeni yasama yılına yarın başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ile başlayacak 27'nci Dönem İkinci Yasama yılının öncelikli gündem maddeleri İçtüzük, af ve ekonomi olacak. TBMM'nin yeni yasama yılına ilişkin yarın Meclis
'te bir dizi etkinlik düzenlenecek. Ancak TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, yeni yasama yılının başlaması nedeniyle verilen geleneksel 1 Ekim Resepsiyonu'nu tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal etti. TBMM Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya geçilmesinden sonraki ilk milletvekillerine hitap konuşmasını yapacak.