Merkel ile enerji ve ekonomi zirvesi

Başkan
Tayyip Erdoğan, Şansölye Angela Merkel
ile dün çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda, 2 ülke arasında enerji başta olmak üzere ekonomi alanında işbirliğinin artırılması, savunma sanayii ve Suriye
konusu değerlendirildi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin pozitif bir havada geçtiği ve önümüzdeki dönemde atılacak somut adımların belirlendiği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili Alman bakanların da katıldığı toplantıda 2 ülkenin sanayi, enerji, savunma alanlarındaki yatırımları ve yatırım planları değerlendirildi, çalışma kahvaltısı enerji ve ekonomi zirvesine dönüştü. Zirvede ele alınan bir diğer önemli başlık da ekim ayında Türkiye
'de ilk kez yapılacak Alman Ekonomi Forumu oldu. Başkan Erdoğan ve Merkel çalışma toplantısında forumun detaylarını ele aldı. Angela Merkel'in Suriye'de barışın sağlanmasında ve insani drama karşı takındığı tutum ile örnek olan Türkiye'nin adımlarını ve İdlib
barış sürecini "olağanüstü" olarak değerlendirdiği ifade edildi. Türkiye'nin bölgedeki varlığı ve katkılarının çok önemli olduğunu ifade eden Merkel, bu konuda ortak hareket edeceklerini söyledi.