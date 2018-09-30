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Yunanistan’a kaçamadan yakalandılar

bölge sorumlusu olarak aranan ByLock kullanıcısı sınırında yakalandı. Operasyonlarda ise 20 şüpheli gözaltına alındı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Yunanistan’a kaçamadan yakalandılar
'ye yönelik operasyonlarda, 'Bölge sorumlusu' olarak 'abla' konumunda görev yaptığı öğrenilen 'a kaçarken yakalandı. Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı öğrenci yurdunda müdür yardımcısı olan ve eşi ile örgütün isteği üzerine evlendiği tespit edilen Edirne Elçili Köyü mevkiinde birinci derecede askeri yasak bölge içinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ
Şüphelinin yanında yine haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Doğan'ın 'ya 320 bin 100 lira yatırdığı, FEM dershanesi işletmelerinde de kaydının bulunduğu belirlendi. Tutuklu Doğan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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Yunanistan’a kaçamadan yakalandılar
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