Yunanistan’a kaçamadan yakalandılar

FETÖ
'ye
yönelik operasyonlarda, 'Bölge sorumlusu' olarak 'abla' konumunda görev yaptığı öğrenilen Kader Doğan Yunanistan
'a kaçarken yakalandı. Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı öğrenci yurdunda müdür yardımcısı olan ve eşi ile örgütün isteği üzerine evlendiği tespit edilen Edirne Elçili Köyü mevkiinde birinci derecede askeri yasak bölge içinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı. 15 YIL HAPSİ İSTENDİ
Şüphelinin yanında yine haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Doğan'ın Bank Asya
'ya 320 bin 100 lira yatırdığı, FEM dershanesi işletmelerinde de SGK
kaydının bulunduğu belirlendi. Tutuklu Doğan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.