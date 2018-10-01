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45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İHA AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 10:50

Ankara'da soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 25'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı kullandıkları belirlenen farklı kurumlarda çalışan 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sağlık Bakanlığı ile özel sağlık kurumlarında görev yapan 14, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 27, Milli Eğitim Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 3, kapatılan dernek yöneticisi 2 şüpheli ile kapatılan medya dağıtım şirketinin eski muhabiri olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 25'ini gözaltına aldı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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45 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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