Abdullah Gül’ün eşinin eski danışmanı FETÖ mahrem imamı çıktı

FETÖ
sanığı binbaşı Şeyhmus Ö. itirafçı oldu. İlkokuldan 2012'ye kadar kendisinden sorumlu örgütün mahrem imamının, bir dönem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
'ün eşinin danışmanlığını da yaptığını anlatan binbaşı, çalıştığı birimlerdeki personelin bilgisini örgüt ağabeylerine verdiğini söyledi.
Ankara Başsavcılığı'nca, "ankesör / kontörlü" telefon soruşturması kapsamında tespit edilen eski binbaşı Şeymus Ö. hakkında dava açıldı. İddianamede şüphelinin, örgütün mahrem imamları tarafından 2012-2014 arasında Ankara'daki 7 büfe ve marketteki kontörlü hatlardan 40 defa arandığı vurgulandı. PERSONELİ FİŞLEMİŞ
Şüpheli Şeyhmuz Ö. savunmasında FETÖ ile ilkokula gittiği dönemden itibaren tanıştığını ve bu dönemden itibaren kendisinden sorumlu mahrem imamın Ömer T. olduğunu anlattı. Şüpheli, kendisine örgütsel faaliyetleri anlatan ve askeri okula hazırlayan kişinin de Ömer T.'nin olduğuna dikkat çekti.
Şeyhmuz Ö. şu itiraflarda bulundu: "Beni askeri liselere Ömer T. ve diğer ismini Ertuğrul olarak hatırladığım kişiler hazırladı. 'Sorulacak sorularda kesinlikle burada ders çalıştığınızı söylemeyin, bizden bahsetmeyin, dini inançlarınızı belli etmeyip, sol görüşlü olarak ve Atatürkçü olarak aksettirin' dedi.
Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görev yaparken Ömer T. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşinin danışmanlarından birisi idi. Çalışmış olduğum birimlerdeki kurum personelinin bilgilerini benden sorumlu olan abilerime verdim. Kendimi gizleyerek görevime devam etmem, ihtiyaç olunca da istediklerini söylemem istenmişti."