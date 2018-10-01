Albay ve MİT görevlisine tutuklama!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri belirlenen TSK mensuplarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

12 GÖZALTI KARARI

Başsavcılıkça, Tekirdağ merkezli 7 ilde, halen görevde olan aralarında Kurmay Albay, Binbaşı ve Yüzbaşı'nın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 TUTUKLAMA

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gönderilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemleri ardından salındı.

MİT'TE GÖREV YAPMIŞ

Tutuklanan şüpheliler arasında, bir albay ile 2017 yılı içerisinde MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı'nda görevlendirildiği belirlenen F.M.Y. isimli bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi. Bu astsubayın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, fakat yeterli bilgi vermediği için tutuklandığı kaydedildi.

Bilindiği gibi, daha önce yapılan operasyonlar kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca MİT'te, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda ve Özel Kuvvetler'de görevli muvazzaf askerler gözaltına alınmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugüne kadar ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla görüştüğü tespit edilen yaklaşık 500 muvazzaf asker hakkında işlem yaptığı öğrenildi.