Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Albay ve MİT görevlisine tutuklama!

Albay ve görevlisine tutuklama!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir Albay’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken bu kişiler arasında bir albay ile 2017 yılında ’te görevlendirildiği belirlenen bir astsubayın da olduğu kaydedildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 14:16
Albay ve MİT görevlisine tutuklama!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri belirlenen mensuplarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

12 GÖZALTI KARARI

Başsavcılıkça, Tekirdağ merkezli 7 ilde, halen görevde olan aralarında Kurmay Albay, Binbaşı ve Yüzbaşı'nın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 TUTUKLAMA

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gönderilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemleri ardından salındı.

MİT'TE GÖREV YAPMIŞ

Tutuklanan şüpheliler arasında, bir albay ile 2017 yılı içerisinde Sinyal İstihbarat Başkanlığı'nda görevlendirildiği belirlenen F.M.Y. isimli bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi. Bu astsubayın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, fakat yeterli bilgi vermediği için tutuklandığı kaydedildi.

Bilindiği gibi, daha önce yapılan operasyonlar kapsamında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca MİT'te, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda ve Özel Kuvvetler'de görevli muvazzaf askerler gözaltına alınmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugüne kadar ankesörlü telefonlar üzerinden imamlarıyla görüştüğü tespit edilen yaklaşık 500 muvazzaf asker hakkında işlem yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Albay ve MİT görevlisine tutuklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN