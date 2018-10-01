Haberler Gündem Haberleri Birinci Eylül ayında da değişmedi!

Birinci Eylül ayında da değişmedi! Birinci Eylül ayında da değişmedi. Haberin kanalı A Haber en çok izlenen haber kanalı olurken, yayınladığı dizi ve programlarla atv, en çok izlenen kanal oldu. 34 aydır zirvedeki yerini koruyan A Spor, geleneği bozmadı. Güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile A Spor, kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı oldu.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 15:26