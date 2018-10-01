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'nin ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 22:41
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden bir otomobili Beğendik Kavşağı yakınlarında durdurdu.

Araçtaki şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bunun sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama emri bulunduğu belirlenen M.Y, H.A, B.T. ve T.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen H.A, B.T. ve T. T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.Y. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Bu arada şüphelilerin, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
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