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'nün 'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:08
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde aranan bir kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 8'i de serbest bırakılmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan bir muvazzaf askerin 2017 yılında 'te görevlendirildiği, ayrıca adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

- Operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ, Ankara, Sakarya, Mardin, Kırıkkale, Balıkesir ve Erzincan'daki adreslere operasyonlar düzenlemişti.


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FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon
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