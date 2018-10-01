Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Firari FETÖ'cülerden biri daha yakalandı

Firari 'cülerden biri daha yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat saklandığı Akhisar ilçesindeki bir evde gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 17:26
Firari FETÖ'cülerden biri daha yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında aranan avukat, 'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat Muhsin A'nın Akhisar ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Firari avukatın saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, operasyonun ardından Muhsin A'yı gözaltına aldı. Evdeki aramada 6 bin 500 dolar, 9 bin 850 lira, 2 cep telefonu, hafıza kartı, dizüstü bilgisayar ve harici bellek bulundu.

Şüpheli ifade işlemlerinin ardından İzmir'e götürülecek.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari FETÖ'cülerden biri daha yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN