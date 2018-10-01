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'dan '- görüşmesi' açıklaması

'ın, dün Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Soçi mutabakatına verdiği desteği dile getirdiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 21:28

Dışişleri Bakanlığından, Fransa Jean-Yves ile Dışişleri Bakanı Mevlüt arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin meselesini ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Jean-Yves Le Drian, bölgesinde silahsızlanma bölgesi oluşmasını sağlayan ve (Esed) rejimin ve destekçilerinin bu bölgede saldırı düzenlemesini önleyen 17 Eylül'deki Soçi mutabakatına verdiği desteği dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Le Drian'ın, Çavuşoğlu'na, Suriye konusunda Mısır, Fransa, , Ürdün, , İngiltere ve ABD'nin bulunduğu ve "küçük grup" olarak adlandırılan grup ve Astana grubuyla çalışmalarına devam etme konusunda çağrıda bulunduğu kaydedildi.

İki bakanın Suriye konusunda siyasi çözüm bulmaya ve Birleşmiş Milletler () Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın üzerinde çalıştığı anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İkilinin, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Libya konusundaki yol haritası ile ülkede şeffaf ve huzurlu seçimin hazırlanması konusunda desteklerini ifade ettikleri vurgulandı.

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Fransa'dan 'Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesi' açıklaması
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