GRAFİKLİ - DEAŞ'a "üst düzey" darbe

- Terör örgütü DEAŞ 'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu - Bir kısmı şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı, 20 örgüt mensubu tutuklandı - Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı - Adana'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vururken, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içinde yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarıyla geçen ay da örgüte nefes aldırmadı ve terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin Eylül ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu ile örgütün sözde "Adana Emiri" Eyüp B'nin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri de başarılı çalışmalarla engelledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 92 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 20 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Eylüldeki bazı operasyonlar

İstanbul, Ankara, Samsun, Adıyaman ve Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancıların da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren "Ebu Eyüp" kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 kişiden 6'sı, Kırşehir'de de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Iraklıdan 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de "silahlı yağma" olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu zanlının, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Tutuklanan şüphelinin vücudunda şarapnel izi tespit edildi.

Kocaeli, Sakarya, Kilis ve Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

- DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve oğlu yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüpheliler tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana Emiri" olduğu ileri sürülen şüpheli, kurulan özel ekiple yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyelerinin itirafları doğrultusunda Eyüp B'nin (47), örgütün sözde "Adana emiri" olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için kurulan özel ekip, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Eyüp B'nin özel bir hastanenin bahçesinde olduğunu belirledi. Polisleri görünce kaçmaya çalışan Eyüp B, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Polise yakalanmamak için ana yollar yerine alternatif tali yolları kullanan Eyüp B'nin, cep telefonu kullanmadığı, Suriye'den gelen talimatları kuryeler aracılığı ile aldığı ve örgüt üyelerine yine kuryeler aracılığıyla ilettiği tespit edildi.

Zanlının, itirafçı olan örgüt üyelerini ve ailelerini tehdit ettiği, düzenlediği örgüt toplantılarında "Çocuklarınızı okula göndermeyin." ve "Devletin imamının arkasında namaz kılınmaz." gibi söylemlerde bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Adana'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen Suriyeli sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın, Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir villada geçen yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 10 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edilirken Kayseri'de de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişinin de arasında bulunduğu 2 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.