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’nu eleştirdi, disiplinlik oldu

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, disiplinlik oldu
Tuzla eski ilçe başkanı olan eşi Tekin Ağırman'ı 2015'te silahlı saldırıda kaybeden 27. Dönem CHP milletvekili aday adayı Özlem Ağırman, partideki son kurban oldu. Ağırman, CHP lideri Kemal hakkında, twitter'dan "CHP'ye yakışmıyorsunuz artık, o kadar lakayıtsınız ki insanlar sizi görmek, dinlemek, duymak istemiyor" diye yazınca hakkında soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Ağırman, yine twitter'dan, "Soruşturma için oturacağım sandalyeyi, 9 seçim kaybetmiş, muhalefeti ana güç olmaktan çıkarmış bir ekibi halk adına, CHP üyeleri ve delegeleri adına mahkum edeceğim" diye yazdı. Ağırman, 'Kesin çıkarma cezası' istemiyle CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ağırman 12 Ekim'de sözlü ve yazılı savunma yapacak.
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Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi, disiplinlik oldu
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