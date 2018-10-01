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'deki / operasyonu! 4 muvazzaf asker serbest

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 muvazzaf asker, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 10:11
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu! 4 muvazzaf asker serbest

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan B.Y, H.G, Ö.F.C. ve R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 Eylül'de 7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale, Bolu, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu! 4 muvazzaf asker serbest
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