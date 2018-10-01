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merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 7 ilde / silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7’si aktif görevde 13 asker ve 1’ sivil olmak üzere 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 11:22
Kocaeli merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından / Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ bağlantısı olduğu belirlenen şahıslar hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kocaeli Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Giresun ve Sakarya'da eş zamanlı olarak şahısların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 7'si aktif görevde 13 asker ve 1'i sivil olmak üzere 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Kocaeli merkezli 7 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
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