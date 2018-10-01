Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 71 kilo 445 gram eroin, 6 kilo 675 gram esrar, 22 kök Hint keneviri, 47 kilo 550 gram afyon sakızı, 25 gram metamfetamin, 610 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 12 fişek; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda ise 2 kilo 162 gram esrar ve bin 317 kök kenevir ele geçirildi.