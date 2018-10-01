MHP lideri Bahçeli: İttifak başka af teklifi başka

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin milletvekilleri, MYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen kampın kapanışında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler, ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirme yapan Bahçeli şunları söyledi: EKONOMİDE BAHAR YAKIN:
Yeni hükümet sistemini kaldıramayan iç ve dış çevreler krize oynadı. Milli iradeyi geçemeyen, Türkiye
'ye diz çöktüremeyen sözde dost ve müttefik ülkeler açıktan Türkiye'ye tavır aldılar. Doğruya doğru, Türkiye bir krize değil, ekonomik mahiyetli haçlı akınına maruz kaldı. Türkiye ekonomisini alt üst etmek için kurulan tezgahın milli dayanışma ruhuyla bozuldu. Hükümetin zamanında müdahaleleriyle toz bulutu dağıldı. Gerek Yeni Ekonomik Program, gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır. DOSTA DÜŞMANA MESAJ:
Bilmeyen varsa öğrensin, Cumhur İttifakı
, bizzat cumhurun iradesine dayanmaktadır. Anlamakta zorluk çeken bulunuyorsa söyleyeyim, Cumhur İttifakı bizzat milletimizin takdir ve iradesidir. Hamd olsun Cumhur İttifakı gücünün fevkindedir. Kafasının içi taktiklerle meşum, aklı kurnazlıklarla meşgul olanlar Cumhur İttifakı'ndan içten içe rahatsızlık duyabilirler. Ama bu ittifak yaşayacak, bu ittifak dosta da, düşmana da kalıcı mesaj olacaktır. CHP GİBİ OLAMAYIZ:
Millet işsiz ve yoksul kalırken "hükümet yıpranır mı yıpranmaz mı" tartışmalarına kilitlenmek Trump
'ın emellerinden farksızdır. Biz, CHP
gibi olamayız, CHP gibi davranamayız. Biz diğer candaş, yoldaş ve kandaş yedeklerine benzeyemeyiz. Biz varlığını ve vazgeçilmez değerlerini Türk milletinde bulan Türk milliyetçileriyiz. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini bilir, buna inanırız. İTTİFAK BAŞKA TEKLİFİMİZ BAŞKA:
Biz af teklifinin her yönüyle tartışılmasını istiyoruz. Kanun teklifleriyle ilgili gelişme ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka teklifimiz başkadır. Her mesele kendi mevkiinde, kendi mahrecinde analiz edilmelidir. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir, dileğimdir. ERDOĞAN, KÜRESEL ADALET ÇAĞRISINI HAFIZALARA KAZIDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın BM
Genel Kurulu'ndaki konuşmasına da değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarının yüzüne baka baka yaptığı sistem eleştirisi, küresel adalet çağrısı, zulme ve zalimlere karşı vicdan çığlığı Türkiye'nin haklı ve meşru duruşunu hafızalara adeta kazımıştır" diye konuştu.