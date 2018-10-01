TBMM bugün açılıyor

TBMM Genel Kurulu, Anayasa'nın 93. maddesinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır" hükmü uyarınca bugün toplanacak. 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı açılış programı saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.



Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın saat 14.00'te TBMM Genel Kurul'unda birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama yılı açış konuşmalarının ardından sona erecek.

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