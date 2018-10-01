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bugün açılıyor

'de yeni yasama yılı bugün başlıyor. , milletvekillerine hitap edecek.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:06
TBMM bugün açılıyor

Genel Kurulu, 'nın 93. maddesinde yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır" hükmü uyarınca bugün toplanacak. 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı açılış programı saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak.

Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı, TBMM Başkanı 'ın saat 14.00'te TBMM Genel Kurul'unda birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başlayacak ve Erdoğan'ın yasama yılı açış konuşmalarının ardından sona erecek.

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TBMM bugün açılıyor
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