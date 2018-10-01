TBMM'de yeni dönem başlıyor!

Meclis, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00'te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplandı.

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşma özetle şöyle :

"KİMSE TBMM'NİN SESİNİ KISAMAZ"

Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin bir kaç saniye geç açılması üzerine "Kimse TBMM'nin sesini kısamaz" diye espri yaparak konuşmasına başladı.

"Milli iradenin temsilcileri olan bizler bu yüce çatı altında yeni yasama dönemine başlamış bulunuyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.Necip milletimizin birliğinin kardeşliğinin somut bir ifadesi olan bu meclis her zaman bir çare kapısı olmuştur. Burada sadece sorunlar değil, çözüm yolları da konuşulacaktır. Kahraman meclis İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır.FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Kur saldırısında Meclis dik durdu. Aziz milletimiz hep payidar olacak."

"Aziz milletimiz başta olmak üzere, hükümetimiz, vatanını milletini bayrağını seven herkes 15 Temmuz'da ülkemize sahip çıkmıştır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Demokrasimize yönelen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce meclisi bulacaktır."

'MİLLİ MESELELERDE ASLA İTİLAFA DÜŞMEYİZ'

"Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız konular da mutlaka olacaktır ama esas olan müzakere edip sonuçları ortaya koymak. Milli meselelerimizde asla itilafa düşemeyiz. Karar alana kadar her şeyi konuşuruz ama karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk oluruz."

'TÜRKİYE MAZLUMLARIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR'

Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Bizler burada çalışırken, sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bizlere bağlamış milyonları gözardı edemeyiz. Biz dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aziz Türk milleti hep payidar olacak."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Değerli milletvekilleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama döneminde meclisimize hayırlara vesile olacak çalışmalarında başarılar diliyorum. 16 Nisan halk oylaması yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük reformun, devrimin adıdır. Osmanlı döneminde Tanzimat'tan Islahat'a pek çok deneme yapılmıştır. Tercihimizi Cumhuriyet'ten yana yaptıktan sonra da bu arayış devam etmiştir, ne yaparsak yapalım krizlere, darbelere engel olunamadı. Milletimiz 2007'den beri adım adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında sağduyu ile hareket etmiştir. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her hamle ülke olarak yaptığımız adımlarla karşılık buldu. Tüm engelleri aşarak bu günlere geldik. Uluslararası alanda ülkemizi kuşatmaya çalıştılar. Gücümüzü milletimizden alarak yolumuza devam ettik. Sokakları karıştırarak halkımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Terör örgütlerinin başını ezdik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Harekatlarla bu planı da paramparça ettik. Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimiz çökertmeye çalıştılar. Ama bunun da üstesinden geliyoruz. Milletimizin karşısında yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanı'dır."

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