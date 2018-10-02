Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir."

Giriş Tarihi: 2.10.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 13:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'deki temasları kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin Çavuşoğlu, "Takvimde biraz gecikme var ama şu ana kadar Münbiç bölgesinde ayrı ayrı yaptığımız tatbikatlar ve kolluk görevlilerin orada yaptığı çalışmalar önemliydi." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılması ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılması, yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu mutabakatın ABD ile harfi harfine uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN