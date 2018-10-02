Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma imkanı bulacaksınız. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce ele alamamız gereken işler bulunmakta.

100 günlük icraat programına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda 414 kanun maddesinin değişmesi gerekiyor. Yeni yönetim sistemiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 güncelleme bulunuyor. Bunlar aciliyet arz ediyor.

İLK BÜTÇEYİ 2 HAFTA SONRA MECLİS'E GÖNDERİYORUZ

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuşturmaya kararlıyız.

BU DALGALANMA DÖNEMİNİ YAVAŞ YAVAŞ GERİDE BIRAKIYORUZ

Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız.

İHRACATTA BÜYÜK BİR REKOR KIRILDI

Faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı işlerimize dört elle sarılarak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kırıldı. Yürütme ve yasama organları olarak ortaya koyacağımız kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz.

Siyaset kurumu vakur bir duruş sergileyerek sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereği duymuyorum.

2053 HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİK

Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayıştan hiçbir şey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuğu için yürü demiyor. Biz 2023'ten başlayarak 2053 hedeflerine ulaşmak için kan kusup kızılcık şerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz. Bu yıl 27'ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz.

KİBİR ABİDESİ ADAMLARI BİZE GETİRMEYİN

Kimse bu benim yakınımdır diye bize aday teklifi için gelmesin. Ehliyet ve liyakat önemli. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin.

Yerel seçimlerde tüm seçim çevrelerinde adaylarımızı çıkaracağız. Aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını erkenden tamamlamayı planlıyorum.

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