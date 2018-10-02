Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık mahiyetinde gerçekleştirilen bu toplantıların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sandık esaslı çalışmadan AK Parti'nin gelecek vizyonuna, belediyecilik anlayışımızdan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi. Toplantımızda 2019 seçimleri öncesinde kendimizi ve teşkilatımızı bu önemli maratona hazırlamak için ihtiyacımız olan hususlara dair verimli fikir teatileri olduğuna inanıyorum.

Bu toplantı vesilesiyle önümüzdeki sürecin hassasiyetinin ve bu süreçte ilçe teşkilatlarına düşen sorumlulukların en doğru şekilde anlaşıldığını düşünüyorum.

KISA ZAMANDA 2. TOPLANTIMIZI DA İCRA EDECEĞİZ

Kısa zamanda 2. toplantımızı da icra edeceğiz. Bu hafta sonu Kızılcahamam'da partimizin en önemli geleneklerinden biri olan istişare ve değerlendirme toplantımızın 27'ncisini düzenliyoruz. Şimdiye kadar genel merkezimizin farklı birimleri, hem 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdikleri hem de 2019 mahalli idareler seçimlerine hazırlık mahiyeti taşıyan toplantılarını yaptılar.