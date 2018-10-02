Başkentte FETÖ operasyonu: 47 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ
/PDY) il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI Ankara
'da FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 25'i yakalandı. Sağlık Bakanlığı
ile özel sağlık kurumlarında görev yapan 14, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 27, Milli Eğitim Bakanlığı
'ndaki görevlerinden ihraç edilen 3, kapatılan dernek yöneticisi 2 şüpheli ile kapatılan medya dağıtım şirketinin eski muhabiri olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 25'ini gözaltına aldı. FETÖ HÜCRELERİ DAĞILIYOR
Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 5'i muvazzaf 9 askeri personel ile 1'i sivil 10 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Tokat'ta, FETÖ/ PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında esnafların da bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.