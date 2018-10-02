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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Operasyonların her biri kahramanlık hikayesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış töreninde katıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Operasyonların her biri kahramanlık hikayesi

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, ve operasyonlarının her biri, coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir." ifadelerini kullandı.,

"HAİNLER TEMİZLENDİĞİNDE TSK'NIN OPERASYON GÜCÜ ARTTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Darbe girişimine teşebbüs edenler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya'daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler, ordumuzdan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasından başlayan harekatlarla hep birlikte gördük."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Operasyonların her biri kahramanlık hikayesi
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