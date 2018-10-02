Emine Erdoğan, yaşlı refahı için Yaşlı Hakları Konferansı’na katıldı

"ONLAR HÜRMET MAKAMIDIR"

'Oysa bizim kültürümüzde yaşlanmak, başlanmaktır. Bilgelikle eşdeğerdir. Bu nedenle yaşlıların elini öper, başımıza koyarız. Çünkü onlar hürmet makamıdır. Her biri hayat denen o zor, zahmetli yolculuğun bilgesidir, üstadıdır. Yaşam onlardan sorulur. Onlar tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır, bize rehberlik yapar. Yaşlıları hayatımızdan çıkarırken, zengin tecrübelerini de kendimizden uzaklaştırmış oluruz.' diyen Erdoğan, yaşlılarla yaşayan çocukların aidiyet duygusunun güçlü olacağına, köklü bir çınarın meyvesi gibi hissedeceklerine vurgu yaptı.

YAŞLI NÜFUSU ARTTI

Doğurganlık oranının azalması ve yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusun arttığını söyleyen Erdoğan, sosyal politikaların bu gerçeği dikkate alarak planlanması gerektiğini söyledi.

YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER İNŞA EDİLMELİ

İdeal olanın yaşlıların kendi doğal aile ortamında yaşam sürmesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, 'Kuşaklararası iletişimin sağlıklı şekilde yürümesi, bizi sosyal açıdan da güçlendirir. Gençliğin enerjisi, yaşlılığın tecrübesiyle birleşir.' dedi ve yaşlı dostu şehirler inşa etmenin gereğine işaret etti.

YILLARA YAŞAM, YAŞAMA YILLAR KATAN DEĞERLER…

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da konuşma yaptığı konferans açılış programının ardından, 'Yıllara Yaşam, Yaşama Yıllar Katan Değerler: Üreterek Varım' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programı aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.