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'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

'in ilçesine bağlı Bilgili köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara bulundu. Mağara içerisinde çok sayıda ihtiyaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 10:24
Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

ilçesine bağlı Bilgili köyü Çayırlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında; Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili Köyü Çayırlı Mahallesinde icra edilen faaliyetlerde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağara ve eklentisinde yapılan ayrıntılı aramada, 1,5 kg çay, 2 kg kuru üzüm, 15 kg bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kg un, 5 kg çamaşır deterjanı, 13 kg küp şeker, 3 battaniye ve daha birçok yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir."

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