Eruh'ta teröristlerin kullandığı mağara bulundu

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü Çayırlı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında; Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili Köyü Çayırlı Mahallesinde icra edilen faaliyetlerde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 1 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağara ve eklentisinde yapılan ayrıntılı aramada, 1,5 kg çay, 2 kg kuru üzüm, 15 kg bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kg un, 5 kg çamaşır deterjanı, 13 kg küp şeker, 3 battaniye ve daha birçok yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edilmiştir."