Eşinden İsmail Küçükkaya’ya şiddet suçlaması

FOX TV
'de
'Çalar Saat
' programını sunan İsmail Küçükkaya
'nın evliliği iki yılda bitti. Eşinin kendisine fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya
, 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, Küçükkaya hakkında şu iddialar yer aldı: Nişan yüzüğü dahi takmadı. Mesleği ve geliri nedeniyle eşini küçük gördü. Taraflar arasındaki ilk gerginlik düğün günü yaşandı. Bodrum'da, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı. 'Hayranlarım' dediği başka hanımlar ile samimi görüntü içeren resimlerini sürekli sayfasına koyan Küçükkaya, eşine fiziksel şiddet de uyguladı. İlk olayda eşinin kafasını tutarak sürükledi. İkinci olayda eşinin kollarında Küçükkaya'nın tırnak izleri çıktı. Ayrıca "Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dedi. Üçüncü olay Mersin'deki festivalde yaşandı. Küçükkaya eşinin yüzüne yumruk attı. Eşi bebek istemesine rağmen, "Artık çocuk da olmaz. Niye evlendim, evlenmeyi düşünmüyordum" dedi.