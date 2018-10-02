FETÖ imamı ve eşi yakalandı

FETÖ
'nün İstanbul'daki sözde imamı İsmail G. ve eşi, Bahçelievler'de operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, FETÖ'nün sözde İstanbul eğitim danışmanı olan 11 imamdan en önemlisi olduğu saptanan İsmail G.'nin Bahçelievler'de bir adreste saklandığını tespit etti. İsmail G., Bahçelievler'de bir sokakta, eşi ise evinde gözaltına alındı. İsmail G.'nin el konulan cep telefonunda yapılan incelemelerde FETÖ'nün eğitim alanında yeni yapılanma hedeflediği de ortaya çıktı. İsmail G.'nin, cep telefonuna "Kusçu" kod adıyla kaydettiği bir FETÖ firarisi ile yaptığı konuşmada yakalanması halinde "Vuruşmadan teslim olmam" yazdığı ve sözde imamlara bu talimatın iletildiği iddia edildi.