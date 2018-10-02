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'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 22:45
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah, ifade veren şüphelilerden 37'sini tutuklanma, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirten 3 şüpheliyi şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 16'sı tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki soruşturması kapsamında, 21 Eylül'de 110 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 110 kişi hakkında Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmişti.

Muvazzaf 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen ve 77 astsubayın tamamı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 110 şüpheliden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik operasyon
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