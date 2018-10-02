Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Fetullah Gülen’in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

’in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

Giriş Tarihi: 2.10.2018
elebaşısı 'in tutuklu yargılanan kardeşi , 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen'in bu cezasını TMK ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı İzmir Gaziemir'deki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı, kapatılan Bank Asya'ya Feto'nun talimatıyla para yatırdığı belirlenmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fetullah Gülen’in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN