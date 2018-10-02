Fetullah Gülen’in kardeşine 10 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ
elebaşısı Fetullah Gülen
'in tutuklu yargılanan kardeşi Kutbettin Gülen
, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı Kutbettin Gülen'in bu cezasını TMK ilgili maddesi gereğince yarı oranında artışla 10 yıl 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı İzmir Gaziemir'deki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı, kapatılan Bank Asya'ya Feto'nun talimatıyla para yatırdığı belirlenmişti.