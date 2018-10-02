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İç tüzük için ilk adım atıldı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
Meclis'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun çalışabilmesi için ilk adım atıldı. Mini üç tüzük değişikliği, Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, yapılan ilk birleşimde and içecek. Bütçenin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme temsilcileri görüş bildirmek üzere katılacak. Meclis, Cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere OHAL süresini uzatabilecek. Teklifle iç tüzükte 550 olan milletvekili sayısı 600 olarak değiştiriliyor.
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İç tüzük için ilk adım atıldı
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