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merkezli operasyonda ’da 7 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 'da 1'i kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 12:43
İstanbul merkezli operasyonda Samsun’da 7 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Terme ilçesinde yapılan baskınlarda Ali K., Alkan K., Kadir Ö., Caner B., Sevilay G., Süleyman E. ve İran uyruklu Ali F. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul merkezli operasyonda Samsun’da 7 kişi yakalandı
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