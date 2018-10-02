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merkezli 'Para aklama' operasyonu

 merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 07:09
İstanbul merkezli 'Para aklama' operasyonu

Başta olmak üzere, çok sayıda ilde işlenen lara yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı. Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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İstanbul merkezli 'Para aklama' operasyonu
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