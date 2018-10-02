Kocaoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na koltuk göndermesi: Koltuğu işgal etme

CHP
'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim
lerde aday olmayacağını açıkladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 14,5 yıllık başkanlığı süresince yaptığı hizmetleri anlatan Kocaoğlu, CHP yönetimine de göndermede bulundu. DEĞİŞİM ÇAĞRISI
Kocaoğlu, şöyle dedi: "24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkezine yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. Partimde acil bir değişimin zorunlu hale geldiğini söyleyip, kamunun ve parti tabanının talebinin bu olduğunu hatırlatarak, 'Söz konusu değişimin genel başkanın öncülüğünde gerçekleşmesi partimize büyük güç katacaktır' demiştim. Üzerinde çok tartışılan parti merkezinde fırtınalar koparan bu açıklamanın aslında çok açık ve net olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını çizmek istiyorum ki o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım. Yani değişimde ısrarcıyım" diye konuştu. KOLTUĞU İŞGAL ETMEK DOĞRU DEĞİL
Kocaoğlu: "Hep koltuğu işgal etmek bana doğru gelmiyor. Siyasetten başka da bir yaşam var. Gerektiğinde bırakmasını bilmek gerekiyor. Ben bu konuda da örnek bir davranış sergilediğim için kendimi mutlu hissediyorum. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil." 'GİTME, BIRAKMA DİYEMEZDİK'
Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasına CHP'li yöneticilerden 'sürpriz oldu" açıklaması geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Benim için de sürpriz oldu. Elbette üzülürüz ama CHP açısından bir güç kaybı anlamına gelmez" dedi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Bizim kendisi karar veren bir başkan hakkında 'gitme, bırakma' deme durumumuz söz konusu değil" diye konuştu.